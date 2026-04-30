Суд Армении не разрешил Карапетяну посетить могилу отца

ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Антикоррупционный суд Армении не разрешил находящемуся под домашним арестом предпринимателю Самвелу Карапетяну посетить могилу отца.
В четверг судья Ваге Долмазян огласил решение об отклонении соответствующего ходатайство защиты.
Ранее адвокат Карапетяна Арам Вардеванян попросил суд разрешить бизнесмену посетить могилу отца в Лорийской области в сопровождении его защитника или полиции.
Седьмого мая исполнится год со дня смерти отца предпринимателя.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.
