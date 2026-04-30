09:37 30.04.2026 (обновлено: 11:19 30.04.2026)
Суд арестовал мэра Уфы по делу о взяточничестве и превышении полномочий

© Следком Башкирии/TelegramРатмир Мавлиев в суде. 30 апреля 2026
© Следком Башкирии/Telegram
Ратмир Мавлиев в суде. 30 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советский районный суд Уфы арестовал главу администрации города Ратмира Мавлиева.
  • Мавлиев подозревается в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий при организации незаконного отчуждения земельного участка.
УФА, 30 апр — РИА Новости. Советский районный суд Уфы арестовал главу администрации города Ратмира Мавлиева, обвиняемого в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил назначить арест на два месяца, до 11 июля", — сказал судья, оглашая меру пресечения Мавлиеву.
Как ранее сообщал СК России, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждения земельного участка площадью более 1,3 тысяч квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.
Задержанному мэру Уфы может грозить до 15 лет колонии, сообщил адвокат
28 апреля, 16:54
 
УфаПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
