Суд арестовал мэра Уфы по делу о взяточничестве и превышении полномочий

- Советский районный суд Уфы арестовал главу администрации города Ратмира Мавлиева.
- Мавлиев подозревается в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий при организации незаконного отчуждения земельного участка.
УФА, 30 апр — РИА Новости. Советский районный суд Уфы арестовал главу администрации города Ратмира Мавлиева, обвиняемого в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил назначить арест на два месяца, до 11 июля", — сказал судья, оглашая меру пресечения Мавлиеву.
Как ранее сообщал СК России, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждения земельного участка площадью более 1,3 тысяч квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.