В Приморье медика будут судить за смерть пациента после МРТ

"По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемая проводила магнитно-резонансное исследование 87-летнему мужчине с кардиостимулятором. Несмотря на наличие явных рисков, медработник не приняла необходимых мер безопасности: не провела надлежащий опрос пациента, не проверила документы на имплантированное устройство и не отказала в проведении исследования. В результате воздействия магнитного поля работа кардиостимулятора нарушена, что привело к острой сердечно-сосудистой недостаточности и смерти пациента", - говорится в сообщении.