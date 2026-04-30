Свыше 3,6 тысячи вологжан приняли участие во всероссийском субботнике

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Вологодской области всероссийский субботник прошел во всех муниципалитетах, объединив в общей сложности 3 607 человек, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"В Вологодской области всероссийский субботник прошел во всех без исключения муниципалитетах, объединив в общей сложности 3 607 человек. Больше всего участников собрал Череповец, здесь уборка велась сразу на нескольких площадках. Череповчане привели в порядок памятник "Преемственность поколений" на площади Металлургов, участок Рождественской Набережной от лыжной базы до Октябрьского моста, Березовую рощу на улице Белинского и другие точки притяжения жителей и гостей города", – приводит слова Филимонова пресс-служба правительства Вологодской области.

Жители областной столицы вышли на уборку зеленой зоны парка Евковка и прилегающих к нему территорий. Еще в одном крупном городе региона – Великом Устюге – привели в порядок улицу Набережную, лыжероллерную трассу, а также скверы – Мира, Заводской, Нагорный и Комсомольский.

"Напомню, сейчас на Вологодчине идет традиционный весенний двухмесячник по благоустройству. Приводить в порядок территории продолжим до 1 июня. Почти за месяц охватили 1 103 объекта – зеленые зоны, детские игровые площадки, монументы, посвященные событиям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. К работам привлекли уже свыше 19,5 тысячи человек", – добавил Филимонов.