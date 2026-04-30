В Киевской области возле здания военкомата прогремел взрыв.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел возле здания военкомата в Белой Церкви в Киевской области, предположительно, взорвалась граната, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Возле здания ТЦК (территориального центра комплектования, как на Украине называют военкоматы - ред.) в Белой Церкви Киевской области - взрыв. По неофициальной информации, взорвали гранату", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
Позже в прокуратуре Киевской области сообщили, что 68-летний местный житель бросил на территорию военкомата боевую гранату. Никто не пострадал.
"Мужчину оперативно задержали. Во время обыска при нем обнаружили еще две боевые гранаты Ф-1, которые изъяты для проведения экспертных исследований", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
