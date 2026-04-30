Стала известна программа Startup Village 2026

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Объявлена программа Startup Village 2026, мероприятия пройдут с 28 по 29 мая в технопарке "Сколково" и Техносаде, сообщает пресс-служба фонда.

В 2026 году программа события впервые выстроена не вокруг идей и питчей, а вокруг подтвержденного спроса. Российские корпорации — партнеры фонда "Сколково", среди которых Ростелеком, Газпромбанк, Ростех, Росатом, Роскосмос, РЖД, СИБУР, Норникель, Северсталь, Софтлайн и другие — открывают площадку первыми, с конкретными технологическими задачами и бюджетами. Технологические компании отвечают решениями, готовыми к пилоту, внедрению и продаже.

Двухдневная программа построена в логике встречного движения. В первый день корпорации публично формулируют запрос — формат, в котором заказчик выходит на сцену первым, до сих пор не существовал на российском рынке в таком масштабе. Во второй день разработчики отвечают решениями под конкретный запрос. Открывающую программу задает сессия "Технологические заказы российской экономики: что бизнес готов покупать сегодня", в которой представители первой волны корпораций озвучивают приоритеты года.

Содержательная архитектура события впервые выстроена не по отраслям, а по типам спроса, которые сегодня формируют российскую технологическую экономику. Программа разворачивается на шести треках, каждый из которых отвечает на отдельный запрос рынка: спрос на продукты; на новые рынки; на науку; на таланты; на креативную повестку; на инфраструктуру.

Все шесть треков сойдутся на главной сцене события — "Сцене технологического лидерства", которая оформляет седьмой, синтезирующий запрос: на синергию инноваций. Здесь корпорации, государство, наука и технологические компании переходят от точечных сделок к системным решениям: отраслевым стандартам, программам подготовки кадров и инфраструктурным альянсам.

На площадке соберутся более 8 тысяч участников и около 3 тысяч стартапов; запланировано свыше 2 тысяч целевых бизнес-встреч и более 100 сессий деловой программы.

"Для Газпромбанка инвестиции в проекты ранних стадий являются частью системной работы по формированию экосистемы научно-технологического лидерства. В рамках этой модели Банк выступает не просто заказчиком отдельных решений, а собирает вокруг прикладных задач разработчиков, научные команды, индустриальных партнеров и институты развития, с тем чтобы перспективные технологии быстрее проходили путь от лаборатории до внедрения в производство. Новый формат Startup Village хорошо ложится в эту логику: корпорации открыто формулируют спрос, рынок понимает путь к пилоту и контракту, а трек технологического лидерства получает еще одно практическое измерение", – сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Среди ключевых тем деловой программы — промышленный искусственный интеллект, автоматизация, цифровые двойники, финтех нового поколения, кибербезопасность, космические технологии и роботизация.