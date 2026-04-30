Рейтинг@Mail.ru
Стармера освистали во время посещения места теракта в еврейском районе - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 30.04.2026 (обновлено: 22:49 30.04.2026)
Стармера освистали во время посещения места теракта в еврейском районе

Стармера освистали на месте теракта в еврейском районе Голдерс-Грин

© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министра Великобритании Кира Стармера освистали во время посещения еврейского района Голдерс-Грин, где произошло нападение на прохожих с ножом.
ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министра Великобритании Кира Стармера освистали во время посещения еврейского района Голдерс-Грин, где накануне произошло нападение на прохожих с ножом.
В ходе инцидента в среду пострадали два человека. Нападавший был задержан. Им оказался гражданин Британии сомалийского происхождения. При задержании 45-летний мужчина пытался ударить ножом сотрудников полиции, из-за чего правоохранителям пришлось применить электрошокер. Полиция рассматривает инцидент как акт терроризма.
Трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News. Премьер прибыл в район, чтобы встретиться с сотрудниками экстренных служб, которые нейтрализовали нападавшего и работали на месте инцидента.
На кадрах видно, как толпа, собравшаяся встретить премьера, скандирует "Кир Стармер – вредитель для евреев" и держит плакаты с этим же лозунгом, который рифмуется на английском (Keir Starmer Jew harmer). Собравшиеся также скандировали "Позор, позор!" и "Предатель".
Ранее выяснилось, что нападавший был известен полиции через программу по борьбе с терроризмом Prevent. Сообщение о нем поступило в 2020 году, однако программа вскоре после этого была закрыта.
В марте в этом же районе подожгли машины скорой помощи еврейской волонтерской организации. В связи с инцидентом были задержаны несколько человек.
За последние недели несколько случаев нападения на синагоги и объекты, связанные с еврейским сообществом, произошло в Лондоне. Власти утверждают, что ответственность за них взяла исламистская организация.
В миреВеликобританияЛондонКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала