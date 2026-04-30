Стармера освистали во время посещения места теракта в еврейском районе

- Премьер-министра Великобритании Кира Стармера освистали во время посещения еврейского района Голдерс-Грин, где произошло нападение на прохожих с ножом.
ЛОНДОН, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министра Великобритании Кира Стармера освистали во время посещения еврейского района Голдерс-Грин, где накануне произошло нападение на прохожих с ножом.
В ходе инцидента в среду пострадали два человека. Нападавший был задержан. Им оказался гражданин Британии сомалийского происхождения. При задержании 45-летний мужчина пытался ударить ножом сотрудников полиции, из-за чего правоохранителям пришлось применить электрошокер. Полиция рассматривает инцидент как акт терроризма.
Трансляцию мероприятия вел телеканал Sky News. Премьер прибыл в район, чтобы встретиться с сотрудниками экстренных служб, которые нейтрализовали нападавшего и работали на месте инцидента.
На кадрах видно, как толпа, собравшаяся встретить премьера, скандирует "Кир Стармер – вредитель для евреев" и держит плакаты с этим же лозунгом, который рифмуется на английском (Keir Starmer Jew harmer). Собравшиеся также скандировали "Позор, позор!" и "Предатель".
Ранее выяснилось, что нападавший был известен полиции через программу по борьбе с терроризмом Prevent. Сообщение о нем поступило в 2020 году, однако программа вскоре после этого была закрыта.
В марте в этом же районе подожгли машины скорой помощи еврейской волонтерской организации. В связи с инцидентом были задержаны несколько человек.
За последние недели несколько случаев нападения на синагоги и объекты, связанные с еврейским сообществом, произошло в Лондоне. Власти утверждают, что ответственность за них взяла исламистская организация.
В Лондоне начался суд над обвиняемыми в поджоге дома Стармера
27 апреля, 13:44