19:00 30.04.2026
США, Франция и Британия провоцируют гонку ядерного оружия, заявил Небензя

© РИА Новости / МИД РФ | Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что действия США, Франции и Великобритании провоцируют гонку ядерных вооружений.
  • Париж и Лондон объявили о наращивании ядерных арсеналов, а Вашингтон выразил готовность возобновить ядерные тесты.
ООН, 30 апр - РИА Новости. Действия США, Франции и Великобритании прямо провоцируют гонку ядерных вооружений, а Вашингтон в любой момент готов возобновить полноценные ядерные испытания, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Нельзя не отметить, что действия всех трех западных государств: Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, обладающих ядерным оружием, впрямую провоцируют гонку ядерных вооружений", - сказал Небензя в ходе заседания совбеза ООН.
При этом дипломат указал на то, что Франция и Великобритания уже открыто объявили о наращивании ядерных арсеналов, в то время как США, избавившись от договорных ограничений и игнорируя запрет на испытания, выразили готовность немедленно расширить свой потенциал и возобновить ядерные тесты по первому приказу.
Посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов ранее заявил, что из-за отказа США от предложений Москвы по "пост-ДСНВ" Россия будет формировать свою дальнейшую линию на основе анализа военной политики Запада и общей обстановки в стратегической сфере.
