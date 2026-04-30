Белый дом выступил против расширения доступа к Mythos, пишут СМИ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Белый дом выступает против плана организации Anthropic по расширению числа организаций, имеющих доступ к ее самой передовой модели искусственного интеллекта Mythos, из опасений безопасности, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Anthropic недавно решила предоставить доступ к Mythos примерно 70 дополнительным компаниям, что увеличило бы общее число организаций, имеющих доступ к сервису, примерно до 120.

"Представители администрации сообщили компании, что выступают против этого шага из-за опасений по поводу безопасности", - говорится в сообщении газеты.

Некоторые чиновники Белого дома также опасаются, что у Anthropic не будет достаточно вычислительных мощностей для обслуживания такого большого количества организаций без ущерба для эффективного использования сервиса правительством, добавило издание.

Anthropic первоначально предоставила доступ к Mythos компаниям и организациям, управляющим критически важной инфраструктурой США , и не планировала его публичное внедрение.