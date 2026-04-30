В США певец зарезал и расчленил девочку-подростка

ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Популярный в США исполнитель D4vd, имеющий миллиарды прослушиваний, зарезал и расчленил девочку-подростка, поскольку она грозилась обвинить его в педофилии, следует из материалов прокуратуры.
Как сообщалось ранее, тело 14-летней Селесты Ривас Эрнандес было обнаружено в автомобиле Tesla, принадлежащем D4vd. Автомобиль несколько дней находился на стоянке для эвакуированных машин в Голливуде, после чего полиция отреагировала на сообщение о неприятном запахе. При обыске в багажнике автомобиля было обнаружено упакованное в сумку тело.
"Зная, что он должен заставить жертву замолчать, прежде чем она разрушит его музыкальную карьеру, как она грозилась, вскоре после ее прибытия к нему домой подсудимый нанес жертве множественные ножевые ранения, от которых она скончалась, и стоял рядом, пока она истекала кровью", – написано в документах по делу.
По информации следствия, исполнитель D4vd, чьё настоящее имя – Дэвид Берк, познакомился с Ривас Эрнандес, когда ей было 11 лет. Когда девочке исполнилось 13, а ему на тот момент было 18, он начал ее сексуально домогаться. Жертва грозилась разоблачить их отношения.