В США певец зарезал и расчленил девочку-подростка

По информации следствия, мотивом убийства стали угрозы девочки обвинить певца в педофилии.

ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Популярный в США исполнитель D4vd, имеющий миллиарды прослушиваний, зарезал и расчленил девочку-подростка, поскольку она грозилась обвинить его в педофилии, следует из материалов прокуратуры.

Как сообщалось ранее, тело 14-летней Селесты Ривас Эрнандес было обнаружено в автомобиле Tesla , принадлежащем D4vd. Автомобиль несколько дней находился на стоянке для эвакуированных машин в Голливуде , после чего полиция отреагировала на сообщение о неприятном запахе. При обыске в багажнике автомобиля было обнаружено упакованное в сумку тело.

"Зная, что он должен заставить жертву замолчать, прежде чем она разрушит его музыкальную карьеру, как она грозилась, вскоре после ее прибытия к нему домой подсудимый нанес жертве множественные ножевые ранения, от которых она скончалась, и стоял рядом, пока она истекала кровью", – написано в документах по делу.