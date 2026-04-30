США закупят запчасти для винтовок, переданных Украине

04:30 30.04.2026
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственный департамент США ищет подрядчиков для поставки запасных частей и сервисных комплектов для штурмовых и снайперских винтовок, ранее переданных украинским правоохранителям.
  • В перечень закупленных комплектующих вошли более 5 тысяч комплектов ЗИП для карабинов M4A1, комплекты сменных стволов и затворных групп для снайперских винтовок Barrett MRAD и Accuracy International AXMC калибра 308, а также наборы для чистки оружия.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государственный департамент США ищет подрядчиков для поставки запасных частей и сервисных комплектов для штурмовых и снайперских винтовок, ранее переданных украинским правоохранителям, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы Соединенных Штатов.
Запрос опубликовало бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности (INL) государственного департамента США.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
США срочно закупили дроны для борьбы с преступностью на Украине
27 марта, 05:15
"Правоохранительные партнеры обратились к INL с просьбой о содействии в закупке оборудования для технического обслуживания оружейных платформ M4 и калибра 308 на всей территории Украины", - говорится в документе.
В перечень вошли более 5 тысяч комплектов ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) для карабинов M4A1, комплекты сменных стволов и затворных групп для снайперских винтовок Barrett MRAD и Accuracy International AXMC калибра 308, а также наборы для чистки оружия, разузнало агентство.
Согласно условиям закупки, все компоненты должны быть новыми и поставляться непосредственно от производителей: использование неоригинальных деталей запрещено, следует из документов. Поставка должна быть проведена в течение 180 дней после заключения контракта, уточняется в документах.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Госдеп США ищет поставщиков взрывчатки для разминирования на Украине
24 марта, 03:55
 
