США закупят запчасти для винтовок, переданных Украине

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государственный департамент США ищет подрядчиков для поставки запасных частей и сервисных комплектов для штурмовых и снайперских винтовок, ранее переданных украинским правоохранителям, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы Соединенных Штатов.

Запрос опубликовало бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности (INL) государственного департамента США

"Правоохранительные партнеры обратились к INL с просьбой о содействии в закупке оборудования для технического обслуживания оружейных платформ M4 и калибра 308 на всей территории Украины", - говорится в документе.

В перечень вошли более 5 тысяч комплектов ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) для карабинов M4A1, комплекты сменных стволов и затворных групп для снайперских винтовок Barrett MRAD и Accuracy International AXMC калибра 308, а также наборы для чистки оружия, разузнало агентство.

Согласно условиям закупки, все компоненты должны быть новыми и поставляться непосредственно от производителей: использование неоригинальных деталей запрещено, следует из документов. Поставка должна быть проведена в течение 180 дней после заключения контракта, уточняется в документах.