США произведут первые возвраты денег за оплату пошлин Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США в районе 11 мая произведут первые возвраты денег за оплату введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, которые ранее были в судебном порядке признаны незаконными.
- Белому дому придется вернуть 159 миллиардов долларов сборов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти США в районе 11 мая произведут первые возвраты денег за оплату введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, которые ранее были в судебном порядке признаны незаконными, передает агентство Рейтер со ссылкой на постановление, направленное в суд по международной торговле.
Трамп 24 апреля признал, что Белому дому из-за решения верховного суда о незаконности импортных пошлин придется вернуть 159 миллиардов долларов сборов.
"Ожидается, что администрация (президента США - ред.) произведет первый возврат денег за оплату пошлин в районе 11 мая", - говорится в сообщении агентства.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Американский лидер назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
