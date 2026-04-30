02:11 30.04.2026
США произведут первые возвраты денег за оплату пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США в районе 11 мая произведут первые возвраты денег за оплату введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, которые ранее были в судебном порядке признаны незаконными.
  • Белому дому придется вернуть 159 миллиардов долларов сборов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти США в районе 11 мая произведут первые возвраты денег за оплату введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, которые ранее были в судебном порядке признаны незаконными, передает агентство Рейтер со ссылкой на постановление, направленное в суд по международной торговле.
Трамп 24 апреля признал, что Белому дому из-за решения верховного суда о незаконности импортных пошлин придется вернуть 159 миллиардов долларов сборов.
Продажа автомобилей в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
США рискуют остаться без дешевых иностранных машин, пишут СМИ
28 апреля, 06:13
"Ожидается, что администрация (президента США - ред.) произведет первый возврат денег за оплату пошлин в районе 11 мая", - говорится в сообщении агентства.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Американский лидер назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин
6 ноября 2025, 23:53
 
