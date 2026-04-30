Рейтинг@Mail.ru
Бессент заявил об изъятии связанных с Ираном криптоактивов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 30.04.2026
Бессент заявил об изъятии связанных с Ираном криптоактивов

Бессент: США изъяли связанные с Ираном криптоактивы на 500 миллионов долларов

Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава американского минфина Скотт Бессент утверждает, что США изъяли связанные с Ираном криптоактивы почти на 500 миллионов долларов.
  • Он рассказал, что США удалось изъять криптоактивы примерно на 350 миллионов долларов, плюс еще около 100 миллионов долларов, которые получили недавно.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент утверждает, что США изъяли связанные с Ираном криптоактивы почти на 500 миллионов долларов.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что США запустили программу под названием "Экономическая ярость" в целях оказания экономического давления на Иран.
"Нам удалось изъять криптоактивы примерно на 350 миллионов долларов, плюс еще около 100 миллионов долларов, которые мы недавно получили. Так что у нас уже почти полмиллиарда (изъятых активов - ред.)", - сказал Бессент каналу Fox Business.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИранИзраильСкотт БессентПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала