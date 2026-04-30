Бессент заявил об изъятии связанных с Ираном криптоактивов

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент утверждает, что США изъяли связанные с Ираном криптоактивы почти на 500 миллионов долларов.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что США запустили программу под названием "Экономическая ярость" в целях оказания экономического давления на Иран.
"Нам удалось изъять криптоактивы примерно на 350 миллионов долларов, плюс еще около 100 миллионов долларов, которые мы недавно получили. Так что у нас уже почти полмиллиарда (изъятых активов - ред.)", - сказал Бессент каналу Fox Business.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
