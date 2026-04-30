Глава CENTCOM заявил, что США продолжают блокаду Ормузского пролива
00:47 30.04.2026
Глава CENTCOM заявил, что США продолжают блокаду Ормузского пролива

  • Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что США полны решимости продолжить блокаду Ормузского пролива.
  • Американские военные развернули 42-е судно, пытавшееся миновать Ормузский пролив.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что в среду американские военные развернули 42-е судно, пытавшееся миновать Ормузский пролив, добавив, что Соединенные Штаты полны решимости продолжить блокаду морского пути.
"Сегодня американские войска достигли важной вехи, успешно развернув 42-е коммерческое судно, пытавшееся нарушить блокаду... Блокада очень эффективна, и американские войска по-прежнему полны решимости обеспечить ее полное соблюдение", - говорится в заявлении Купера, опубликованном в соцсети Х.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
