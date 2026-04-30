Командир "Гиацинта" рассказал о главной задаче расчета

БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Командир орудия 152-мм пушки "Гиацинт-Б" с позывным "Двина" рассказал РИА Новости, что первоочередной задачей его расчета является уничтожение пунктов управления БПЛА противника.
"Задача нашего расчета - уничтожение именно пунктов управления БПЛА противника. Для нас разведчики специально находят цели и передают через командование. Чем быстрее и точнее отработает, тем спокойнее будет ребятам на переднем крае", - сказал "Двина".
По его информации, за неделю артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили около 17 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Харьковской области.
Он отметил, что уничтожение пунктов управления и точек запуска дронов значительно повышает безопасность мотострелковых подразделений при выполнении задач по освобождению населенных пунктов на территории Харьковской области.
