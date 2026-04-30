Рейтинг@Mail.ru
Командир "Гиацинта" рассказал о главной задаче расчета
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 30.04.2026
Командир "Гиацинта" рассказал о главной задаче расчета

Артиллеристы "Гиацинта-Б" за неделю уничтожили 17 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАртиллерия
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Артиллерия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир 152-мм пушки "Гиацинт-Б" с позывным "Двина" рассказал, что первоочередной задачей его расчета является уничтожение пунктов управления БПЛА противника.
  • За неделю артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили около 17 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Командир орудия 152-мм пушки "Гиацинт-Б" с позывным "Двина" рассказал РИА Новости, что первоочередной задачей его расчета является уничтожение пунктов управления БПЛА противника.
"Задача нашего расчета - уничтожение именно пунктов управления БПЛА противника. Для нас разведчики специально находят цели и передают через командование. Чем быстрее и точнее отработает, тем спокойнее будет ребятам на переднем крае", - сказал "Двина".
По его информации, за неделю артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили около 17 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Харьковской области.
Он отметил, что уничтожение пунктов управления и точек запуска дронов значительно повышает безопасность мотострелковых подразделений при выполнении задач по освобождению населенных пунктов на территории Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала