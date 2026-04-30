Рейтинг@Mail.ru
На Сумском направлении уничтожили кочующую РСЗО "Град"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 30.04.2026
На Сумском направлении уничтожили кочующую РСЗО "Град"

"Ланцет" уничтожил кочующую РСЗО "Град" ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кочующая РСЗО "Град" ВСУ была уничтожена на Сумском направлении.
  • Уничтожение произошло с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" после пяти дней охоты на нее.
КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Кочующая РСЗО "Град" ВСУ была уничтожена на сумском направлении с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" после пяти дней охоты на нее, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным "Сенсей".
"Этот "Град" (ВСУ - ред.) ... каждый день менял позиции — выявить и поразить его было крайне сложно. Но мы знаем такую тактику блуждающих миномётов и "Градов" ещё с 2022 года, ещё с Мариуполя... В момент очередного наката, когда противник с разницей в час-два выезжает на огневую, производит залп, мы его ждём", – рассказал агентству старший оператор БпС с позывным "Сенсей".
Он уточнил, что РСЗО "Град" ВСУ была обнаружена на сумском направлении в ходе пятидневной "охоты".
"Он делает залп — мы в этот же момент фиксируем координаты и передаём расчёту "Ланцета", который находится прямо в воздухе вместе с нами. В результате цель накрыта, "Град" уничтожен. Охота заняла пять суток, но результат того стоил", - рассказал военнослужащий.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМариупольВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала