На Сумском направлении уничтожили кочующую РСЗО "Град"

КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Кочующая РСЗО "Град" ВСУ была уничтожена на сумском направлении с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" после пяти дней охоты на нее, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным "Сенсей".

"Он делает залп — мы в этот же момент фиксируем координаты и передаём расчёту "Ланцета", который находится прямо в воздухе вместе с нами. В результате цель накрыта, "Град" уничтожен. Охота заняла пять суток, но результат того стоил", - рассказал военнослужащий.