На Сумском направлении уничтожили кочующую РСЗО "Град"

КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Кочующая РСЗО "Град" ВСУ была уничтожена на сумском направлении с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" после пяти дней охоты на нее, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным "Сенсей".
"Этот "Град" (ВСУ - ред.) ... каждый день менял позиции — выявить и поразить его было крайне сложно. Но мы знаем такую тактику блуждающих миномётов и "Градов" ещё с 2022 года, ещё с Мариуполя... В момент очередного наката, когда противник с разницей в час-два выезжает на огневую, производит залп, мы его ждём", – рассказал агентству старший оператор БпС с позывным "Сенсей".
Он уточнил, что РСЗО "Град" ВСУ была обнаружена на сумском направлении в ходе пятидневной "охоты".
"Он делает залп — мы в этот же момент фиксируем координаты и передаём расчёту "Ланцета", который находится прямо в воздухе вместе с нами. В результате цель накрыта, "Град" уничтожен. Охота заняла пять суток, но результат того стоил", - рассказал военнослужащий.
