ВС России уничтожили более 110 октокоптеров ВСУ в Харьковской области

По его словам, октокоптеры были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности. Он отметил, что для поражения целей применялись стрелковое оружие, система тарана, а также FPV-дроны с осколочно-фугасной боевой частью и дистанционным подрывом. Несмотря на попытки ВСУ использовать беспилотники преимущественно ночью, их удавалось обнаруживать с помощью разведывательных коптеров с тепловизорами, радиолокационных станций и постов воздушного наблюдения.