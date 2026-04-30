БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" в апреле уничтожили более 110 украинских октокоптеров в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле уничтожили более 110 октокоптеров ВСУ в Харьковской области", - рассказал "Карта".
По его словам, октокоптеры были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности. Он отметил, что для поражения целей применялись стрелковое оружие, система тарана, а также FPV-дроны с осколочно-фугасной боевой частью и дистанционным подрывом. Несмотря на попытки ВСУ использовать беспилотники преимущественно ночью, их удавалось обнаруживать с помощью разведывательных коптеров с тепловизорами, радиолокационных станций и постов воздушного наблюдения.
"Карта" добавил, что воздушные цели фиксировались по инфракрасной сигнатуре, а скоординированная система связи между расчетами позволяла оперативно определять местоположение и дистанцию до беспилотников.
22 июня 2022, 17:18