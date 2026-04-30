МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВСУ отправило тыловых инструкторов и членов заградотрядов для обороны села Корчаковка под Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Для обороны Корчаковки противник задействовал подразделения наиболее подготовленных националистов из состава 71-й отдельной аэромобильной бригады. Для удержания населенного пункта командование бригады перевело в боевые группы инструкторов и военных преступников из заградительных отрядов", - рассказал собеседник агентству.