Военный врач назвал самые частые боевые травмы в зоне СВО​
06:28 30.04.2026
Военный врач назвал самые частые боевые травмы в зоне СВО​

РИА Новости: участники СВО чаще всего получают минно-взрывные травмы

Работа медицинского отряда ВДВ в зоне спецоперации
Работа медицинского отряда ВДВ в зоне спецоперации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники специальной военной операции чаще всего получают минно-взрывные травмы.
  • Раньше самой распространенной травмой у военных были пулевые ранения.
  • Современные методы оказания первой помощи позволяют сегодня спасать пациентов, которые еще 10–15 лет назад считались бы безнадежными.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Участники специальной военной операции чаще всего получают минно-взрывные травмы, сообщил в интервью РИА Новости начальник НМИЦ ВМТ имени А. А. Вишневского, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.
"Мы имеем дело по большей части с минно-взрывными ранениями, так называемыми сочетанными и комбинированными повреждениями, которые затрагивают сразу нескольких областей тела, что отягощает состояние раненого: осколочные ранения, тяжелые ожоги, всевозможные контузии, акубаротравма, акутравма и так далее", - сказал Есипов.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Военный врач рассказал, что входит в программу реабилитации бойцов СВО
28 апреля, 03:52
По его словам, раньше самой распространенной травмой у военных были пулевые ранения.
Есипов подчеркнул, что современные методы оказания первой помощи позволяют сегодня спасать пациентов, которые еще 10-15 лет назад считались бы безнадежными.
Работа медицинского отряда в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца
16 октября 2025, 04:24
 
