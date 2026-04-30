Артиллеристы "Севера" снизили активность дронов ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц М-46 группировки войск "Север" снизили активность беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили пункты управления БПЛА, блиндажи и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что благодаря оперативности передачи данных и четким действиям расчетов орудий удалось нейтрализовать боевиков ВСУ, которые препятствовали продвижению российских подразделений.
"Также активность беспилотников ВСУ в указанном районе была снижена", - добавили в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, скорость реакции, точность данных и выучка артиллеристов позволяют парировать угрозы и наносить упреждающие удары, лишая противника инициативы.
"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", - подытожили в ведомстве.
