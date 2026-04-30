Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты дронов группировки российских войск «Запад» предотвратили подвоз боеприпасов и провизии украинским боевикам.
- Расчет FPV-дронов уничтожил наземный робототехнический комплекс ВСУ в Харьковской области.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Расчеты дронов группировки российских войск "Запад" предотвратили подвоз боеприпасов и провизии украинским боевикам, сообщили в Минобороны России.
"Расчет FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 275-го самоходно-артиллерийского полка Кантемировской дивизии группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожил наземный робототехнический комплекс подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Вражеский НРТК предназначался для подвоза боеприпасов и провизии на позиции", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, объективный контроль подтвердил надежное, качественное и своевременное уничтожение выявленной цели.
22 июня 2022, 17:18