В ДНР саперы обезвредили снаряд ВСУ в сто килограммов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Саперы Южной группировки войск обезвредили 100-килограммовый боевой снаряд украинского БПЛА FP-1, застрявший на крыше гражданского предприятия в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
"В результате террористической атаки на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, в строение на территории одного из местных предприятий попал беспилотный летательный аппарат самолетного типа FP-1 (Fire Point-1) с боевой частью весом более 100 килограммов", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что заряд БПЛА не сдетонировал и застрял в крыше здания.
"Саперы обезвредили боевую часть дрона для дальнейшей транспортировки в безопасную зону для уничтожения", — сообщили в МО России.
При обследовании БПЛА саперы определили, что БПЛА оборудован системой управления и навигации через спутниковый комплекс Starlink, добавили в оборонном ведомстве.
