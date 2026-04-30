В ДНР саперы обезвредили снаряд ВСУ в сто килограммов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Саперы Южной группировки войск обезвредили 100-килограммовый боевой снаряд украинского БПЛА FP-1, застрявший на крыше гражданского предприятия в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

"В результате террористической атаки на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ , в строение на территории одного из местных предприятий попал беспилотный летательный аппарат самолетного типа FP-1 (Fire Point-1) с боевой частью весом более 100 килограммов", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что заряд БПЛА не сдетонировал и застрял в крыше здания.

"Саперы обезвредили боевую часть дрона для дальнейшей транспортировки в безопасную зону для уничтожения", — сообщили в МО России