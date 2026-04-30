В ДНР саперы обезвредили снаряд ВСУ в сто килограммов - РИА Новости, 30.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 30.04.2026 (обновлено: 12:47 30.04.2026)
В ДНР саперы обезвредили снаряд ВСУ в сто килограммов

Российские саперы обезвредили снаряд ВСУ, застрявший на крыше предприятия в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саперы Южной группировки войск обезвредили 100-килограммовый боевой снаряд украинского БПЛА FP-1.
  • Снаряд застрял на крыше гражданского предприятия в Донецкой Народной Республике.
  • БПЛА был оборудован системой управления и навигации через спутниковый комплекс Starlink.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Саперы Южной группировки войск обезвредили 100-килограммовый боевой снаряд украинского БПЛА FP-1, застрявший на крыше гражданского предприятия в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
"В результате террористической атаки на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, в строение на территории одного из местных предприятий попал беспилотный летательный аппарат самолетного типа FP-1 (Fire Point-1) с боевой частью весом более 100 килограммов", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что заряд БПЛА не сдетонировал и застрял в крыше здания.
"Саперы обезвредили боевую часть дрона для дальнейшей транспортировки в безопасную зону для уничтожения", — сообщили в МО России.
При обследовании БПЛА саперы определили, что БПЛА оборудован системой управления и навигации через спутниковый комплекс Starlink, добавили в оборонном ведомстве.
