Медведев назвал основного геополитического соперника России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев назвал США основным геополитическим соперником России.
- Он отметил, что у России и США всегда были сложные отношения.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал США основным геополитическим соперником России.
"Америка - наш основной геополитический соперник", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
"Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения", - отметил он.