Медведев назвал основного геополитического соперника России
11:22 30.04.2026 (обновлено: 12:14 30.04.2026)
Медведев назвал основного геополитического соперника России

Медведев назвал США основным геополитическим соперником России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал США основным геополитическим соперником России.
  • Он отметил, что у России и США всегда были сложные отношения.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал США основным геополитическим соперником России.
«
"Америка - наш основной геополитический соперник", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Медведев добавил, что у России и США всегда были сложные отношения.
"Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения", - отметил он.
