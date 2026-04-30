Глава ЦОДД заявил, что готов к снижению нештрафуемого порога скорости

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Современные камеры позволяют фиксировать превышение скорости с погрешностью в 1 километр в час, что позволяет понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 2-3 километров в час, сообщил генеральный директор ГКУ Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Михаил Кизлык.

Гендиректор ЦОДД добавил, что москвичи ранее считали нормальным превышать скорость на дорогах на 20-30 километров в час, поэтому количество вынесенных постановлений росло от года к году. Сейчас, с учетом повышения штрафов, таких видов нарушений становится меньше.