Глава ЦОДД заявил, что готов к снижению нештрафуемого порога скорости

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Современные камеры позволяют фиксировать превышение скорости с погрешностью в 1 километр в час, что позволяет понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 2-3 километров в час, сообщил генеральный директор ГКУ Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Михаил Кизлык.
"Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в 1 километр в час. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью... Можно установить (погрешность - ред.) 2-3 километра в час", - рассказал Кизлык в интервью РБК, отвечая на вопрос, до какого уровня может произойти снижение нештрафуемого порога скорости.
Гендиректор ЦОДД добавил, что москвичи ранее считали нормальным превышать скорость на дорогах на 20-30 километров в час, поэтому количество вынесенных постановлений росло от года к году. Сейчас, с учетом повышения штрафов, таких видов нарушений становится меньше.
