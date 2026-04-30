Глава ЦОДД заявил, что готов к снижению нештрафуемого порога скорости
12:59 30.04.2026 (обновлено: 13:00 30.04.2026)
Глава ЦОДД заявил, что готов к снижению нештрафуемого порога скорости

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Современные камеры могут фиксировать превышение скорости с погрешностью в 1 километр в час, что позволяет снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 2–3 километров в час, сообщил глава ЦОДД Михаил Кизлык.
  • Для принятия единого подхода по снижению нештрафуемого порога скорости для всей России необходимо обсуждение с научным сообществом.
  • Глава ЦОДД отметил, что с повышением штрафов количество нарушений, связанных с превышением скорости на 20–30 километров в час, стало уменьшаться.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Современные камеры позволяют фиксировать превышение скорости с погрешностью в 1 километр в час, что позволяет понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 2-3 километров в час, сообщил генеральный директор ГКУ Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Михаил Кизлык.
Глава ЦОДД отметил, что для принятия единого подхода в этом вопросе для всей территории России необходимо обсуждение с научным сообществом.
"Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в 1 километр в час. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью... Можно установить (погрешность - ред.) 2-3 километра в час", - рассказал Кизлык в интервью РБК, отвечая на вопрос, до какого уровня может произойти снижение нештрафуемого порога скорости.
Гендиректор ЦОДД добавил, что москвичи ранее считали нормальным превышать скорость на дорогах на 20-30 километров в час, поэтому количество вынесенных постановлений росло от года к году. Сейчас, с учетом повышения штрафов, таких видов нарушений становится меньше.
РоссияМихаил КизлыкЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)РБК (медиагруппа)
 
 
