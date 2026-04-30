В Москве раскрыли дело об изнасиловании и убийстве девочки 27 лет назад

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела против 73-летнего мужчины, обвиняемого в совершенном 27 лет назад убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 73-летнего уроженца Тамбовской области , который в настоящее время отбывает наказание за совершение убийства", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

Как уточнили в пресс-службе СК РФ , мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера".

В ведомстве добавили, что на допросе он признался в совершении преступления.

Следствием установлено, что 24 января 1999 года мужчина у дома на улице Грекова в Москве под надуманным предлогом принудил девятилетнюю девочку пройти с ним в подвал дома, где изнасиловал ребенка. Затем, чтобы спрятать следы преступления, он отвел девочку в заброшенный дом и убил ее.