В Москве раскрыли дело об изнасиловании и убийстве девочки 27 лет назад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве раскрыли дело об изнасиловании и убийстве девочки, совершенных 27 лет назад.
- Обвиняемый — 73-летний мужчина, ранее судимый уроженец Тамбовской области.
- Личность злоумышленника установили благодаря молекулярно-генетической экспертизе.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела против 73-летнего мужчины, обвиняемого в совершенном 27 лет назад убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 73-летнего уроженца Тамбовской области, который в настоящее время отбывает наказание за совершение убийства", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Как уточнили в пресс-службе СК РФ, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера".
В ведомстве добавили, что на допросе он признался в совершении преступления.
Следствием установлено, что 24 января 1999 года мужчина у дома на улице Грекова в Москве под надуманным предлогом принудил девятилетнюю девочку пройти с ним в подвал дома, где изнасиловал ребенка. Затем, чтобы спрятать следы преступления, он отвел девочку в заброшенный дом и убил ее.
Раскрыть преступление сразу не удалось, однако затем правоохранители проанализировали материалы уголовного дела, а также тщательно изучили ранее собранные доказательства: установить личность злоумышленника удалось благодаря молекулярно‑генетической экспертизе.
