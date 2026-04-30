СК завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет России завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих, расследования более 1 тысячи дел уже завершены, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мариуполе по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
"Всего Следственным комитетом возбуждено 9 728 уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Завершено расследование 1 021 уголовного дела", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, отмечается, что судом вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении более 1,1 тысячи военнослужащих, из них 79 лиц осуждены к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений.
"В отношении 1 086 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, дела 263 наемников направлены в суд, почти по всем уже состоялись приговоры", - добавили в ведомстве.