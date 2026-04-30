СК завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военных

Краткий пересказ от РИА ИИ Следственный комитет России завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих.

Расследование более тысячи уголовных дел уже завершено.

Вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении более 1,1 тысячи военнослужащих, из них 79 лиц осуждены к пожизненному лишению свободы.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет России завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих, расследования более 1 тысячи дел уже завершены, сообщили в пресс-службе ведомства.

РФ Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мариуполе по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

"Всего Следственным комитетом возбуждено 9 728 уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Завершено расследование 1 021 уголовного дела", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что судом вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении более 1,1 тысячи военнослужащих, из них 79 лиц осуждены к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений.