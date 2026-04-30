В освобожденных населенных пунктах в ДНР нашли останки 74 мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В освобожденных населенных пунктах ДНР нашли останки 74 мирных жителей, сообщили в пресс-службе СК России.
"В рамках работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов в недавно освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены и эксгумированы останки 74 мирных жителей, по ним назначены необходимые экспертизы", — сказали в ведомстве.
Следственный комитет завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских боевиков. Расследования более тысячи дел уже завершены.
Кроме того, суд вынес 860 обвинительных приговоров в отношении более 1,1 тысячи военных. Из них 79 получили пожизненные сроки за особо тяжкие преступления.
В качестве обвиняемых привлечены 1086 наемников. Дела 263 из них рассмотрели в суде, почти по всем уже вынесли решения.
Перед судом предстанут и двое украинских морпехов, которые по приказу командира устроили "сафари" на жителя Мариуполя. Они выпустили в него более 60 пуль, наблюдая за происходящим через тепловизор.
22 июня 2022, 17:18