Краткий пересказ от РИА ИИ В освобожденных населенных пунктах ДНР нашли останки 74 мирных жителей.

СК России завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских боевиков.

Суд вынес 860 обвинительных приговоров в отношении более 1,1 тысячи военных, из которых 79 получили пожизненные сроки.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В освобожденных населенных пунктах ДНР нашли останки 74 мирных жителей, сообщили в пресс-службе СК России.

« "В рамках работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов в недавно освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены и эксгумированы останки 74 мирных жителей, по ним назначены необходимые экспертизы", — сказали в ведомстве.

Следственный комитет завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских боевиков. Расследования более тысячи дел уже завершены.

Кроме того, суд вынес 860 обвинительных приговоров в отношении более 1,1 тысячи военных. Из них 79 получили пожизненные сроки за особо тяжкие преступления.

В качестве обвиняемых привлечены 1086 наемников. Дела 263 из них рассмотрели в суде, почти по всем уже вынесли решения.