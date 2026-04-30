Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела против девушки, сделавшей кальян на куличе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 30.04.2026 (обновлено: 12:38 30.04.2026)
СК завершил расследование дела против девушки, сделавшей кальян на куличе

© ГУ МВД России по г. МосквеДевушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе
Девушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© ГУ МВД России по г. Москве
Девушка из Саранска, сделавшая кальян на куличе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК России завершил расследование уголовного дела против 27-летней девушки, сделавшей кальян на куличе.
  • Девушка обвиняется в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ).
  • Обвиняемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против девушки, сделавшей кальян на куличе в Москве, ее обвиняют в оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
Ранее в пресс-службе Мещанского суда Москвы сообщили, что суд избрал запрет определённых действий Ксении Белоусовой, опубликовавшей фото кальяна на куличе.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней девушки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)". - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе допроса обвиняемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.
МоскваПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала