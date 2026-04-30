СК завершил расследование дела против девушки, сделавшей кальян на куличе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК России завершил расследование уголовного дела против 27-летней девушки, сделавшей кальян на куличе.
- Девушка обвиняется в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ).
- Обвиняемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела против девушки, сделавшей кальян на куличе в Москве, ее обвиняют в оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
Ранее в пресс-службе Мещанского суда Москвы сообщили, что суд избрал запрет определённых действий Ксении Белоусовой, опубликовавшей фото кальяна на куличе.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней девушки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)". - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе допроса обвиняемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.