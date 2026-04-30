08:40 30.04.2026 (обновлено: 10:19 30.04.2026)
В Бурятии задержали директора рудника, где на горнодобытчиков сошла лавина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии задержан директор рудника в рамках уголовного дела о сходе лавины на работников.
  • 24 апреля возле рудника «Ирокинда» произошел сход снежных масс, два работника получили травмы.
  • 28 апреля при производстве работ на людей сошла вторая лавина, тела шестерых работников обнаружены и извлечены из-под снега.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Директор рудника задержан в Бурятии в рамках уголовного дела о сходе лавины на работников горнодобывающего предприятия, сообщает Следственный комитет России.
"Следственными органами СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела по факту травмирования и гибели работников горнодобывающего предприятия по признакам преступлений, предусмотренных части 1 статьи 216 УК РФ и части 3 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По подозрению в совершении данного преступления задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавин", - говорится в сообщении ведомства.
Работник рудника Ирокинда в штольне - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Спасатели установили личности рабочих, находящихся под лавиной в Бурятии
28 апреля, 13:01
По данным следствия, 24 апреля возле рудника "Ирокинда" на территории Муйского района произошёл сход снежных масс. Два работника горнодобывающего предприятия, которые работали на данном участке местности, получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, 28 апреля на промышленную площадку для ее расчистки и устранения последствий схода снежных масс директором рудника были направлены девять работников предприятия. При производстве работ на людей сошла вторая лавина. Трое работников не пострадали, тела ещё шестерых обнаружены и извлечены из-под снега в ходе поисково-спасательных работ.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения. По уголовному делу продолжаются следственные действия.
Гора Мунку-Сардык в Бурятии - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В Бурятии пятые сутки ищут туриста из группы, попавшей под лавину
Вчера, 15:58
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БурятияМуйский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
