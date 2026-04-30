В Бурятии задержали директора рудника, где на горнодобытчиков сошла лавина

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Директор рудника задержан в Бурятии в рамках уголовного дела о сходе лавины на работников горнодобывающего предприятия, сообщает Следственный комитет России.

Несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, 28 апреля на промышленную площадку для ее расчистки и устранения последствий схода снежных масс директором рудника были направлены девять работников предприятия. При производстве работ на людей сошла вторая лавина. Трое работников не пострадали, тела ещё шестерых обнаружены и извлечены из-под снега в ходе поисково-спасательных работ.