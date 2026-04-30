08:10 30.04.2026 (обновлено: 12:18 30.04.2026)
При инциденте на северо-западе Москвы пострадал один человек

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОбстановка на месте взрыва, произошедшего в жилом доме на улице Академика Бочвара в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жилом доме на улице Академика Бочвара в Москве произошел инцидент, в результате которого пострадал один человек.
  • Столичный СК проводит доследственную проверку и выясняет причину случившегося.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в жилом доме на улице Академика Бочвара в Москве, в результате которого пострадал один человек, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
"В связи с инцидентом, произошедшим в жилом доме на улице Академика Бочвара в городе Москве, в результате которого пострадал один человек, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, выясняют причину случившегося.
В прокуратуре Москвы заявили, что надзорный орган взял на контроль установление обстоятельств и причин инцидента, в результате которого пострадал мужчина. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также находятся на контроле ведомства.
Работа следственных органов на месте пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Пять человек задержали по делу о пожаре в новостройке в Москве
Вчера, 14:10
 
