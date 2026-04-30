Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в конце мая

- В конце мая погода в Москве сделает "резкий кувырок" в сторону лета, сообщил синоптик Евгений Тишковец.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Погода в конце мая в Москве сделает "резкий кувырок" в сторону лета, третья декада месяца будет в рамках климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что погода постепенно начнет улучшаться с наступлением мая в Москве.
"Третья декада прогнозируется в рамках нормы мая. Капризы небесной канцелярии останутся позади. Будто кто-то щелкнет выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета", - рассказал Тишковец.