Синоптик рассказал, каким будет июнь в Москве

- Июнь в Москве обещает быть на два градуса выше нормы, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
- По словам Тишковца, май передаст эстафету тепла июню.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Июнь в Москве обещает быть на два градуса выше нормы, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что погода в Москве постепенно начнет улучшаться с наступлением мая.
"Май передаст эстафету тепла июню, который обещает быть на два градуса выше нормы", - рассказал Тишковец.