Синоптик рассказал, какая погода будет в мае в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Май по температуре в Москве ожидается в пределах нормы с небольшим превышением до одного градуса, дождей выпадет с превышением нормы на 10%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.