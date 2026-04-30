Синоптик рассказал, какая погода будет в мае в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Май по температуре в Москве ожидается в пределах нормы с небольшим превышением до одного градуса, дождей выпадет с превышением нормы на 10%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что дождей выпадет в пределах нормы с незначительным ее превышением на 10%, которая для мегаполиса составляет 61 миллиметр.