В Роскачестве предупредили о штрафах за сорванную сирень

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сирень, растущая на общественных территориях, принадлежит муниципалитету.
- Сбор сирени на муниципальных территориях считается причинением ущерба и карается административным кодексом.
- Если сирень собирали для продажи, то это может повлечь уголовную ответственность.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр — РИА Новости. Сирень, растущая на общественных территориях, принадлежит муниципалитету, поэтому ее сбор классифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности и карается административным кодексом, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.
"Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, в скверах, парках — это все-таки муниципальная собственность", — сказала агентству Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
Причинение ущерба муниципальной собственности карается административным кодексом, подчеркнула собеседница агентства.
"За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба", — уточнила Саратцева.
По данным заместителя главы Роскачества, если сбор сирени производился для ее продажи, то это уже уголовная ответственность.
Саратцева отметила, что разрешен сбор сирени в собственном саду, и никаких санкций за это нет.
"Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история", — добавила собеседница агентства.
III Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах со вторника по четверг. РИА Новости — информационный партнер форума.
