В Россельхозбанке подсчитали стоимость набора продуктов для шашлыка

Краткий пересказ от РИА ИИ Стоимость набора продуктов для шашлыка из свинины на компанию из трех человек в России в 2026 году составляет 2140 рублей.

При замене свинины на куриное мясо стоимость набора снижается до 1825 рублей.

В период майских праздников спрос на мясо и сопутствующие товары, такие как напитки, соусы, хлеб, овощи, зелень и фрукты, увеличивается в 1,5–2 раза.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Стоимость набора продуктов для шашлыка из свинины в России на компанию из трех человек в 2026 году составляет 2140 рублей, если заменить мясо на куриное, стоимость составит 1825 рублей, рассказали РИА Новости аналитики центра устойчивого развития Россельхозбанка.

"По данным мониторинга розничных цен на апрель 2026 года, стоимость набора продуктов для шашлыка из свинины на компанию из трех человек составляет 2140 рублей", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что стоимость 1,5 килограмма свинины составила в среднем 630 рублей, бутылки вина – 600 рублей, трех килограммов овощей – 540 рублей, 300 грамм зелени – 120 рублей, двух батонов хлеба – 130 рублей, соуса – 120 рублей.

"При замене свинины на куриное мясо (1,5 килограмма за 315 рублей) стоимость набора составит 1825 рублей", - добавили там.