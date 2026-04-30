Краткий пересказ от РИА ИИ Диетолог Галина Лебедева рекомендует женщинам не более 250 граммов шашлыка в день, а мужчинам — не более 400 граммов.

Лучше употреблять праздничную пищу днем, а если праздник вечером, то есть не позднее, чем за три-четыре часа до сна.

Поздний ужин замедляет метаболизм и создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Женщинам рекомендуется не более 250 граммов шашлыка в день, мужчинам - не более 400 граммов, чтобы избежать перегрузки ЖКТ, рассказала РИА Новости диетолог санатория "Россия" - филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ - Галина Лебедева.

"Если на вашем праздничном столе есть шашлык, то в день рекомендуется не больше 200-250 граммов готового мяса для женщин, 350-400 граммов для мужчин, если есть закуски, салаты, овощи, зелень. Это 70-100 граммов чистого белка без перегрузки ЖКТ", - сказала агентству врач.

Лебедева отметила, что лучше употреблять праздничную пищу днем.

« "Но если ваш праздник вечером, то есть надо не позднее, чем за три-четыре часа до сна: куриный шашлык переваривается три-3,5 часа, говяжий - до четырех часов, а самый популярный свиной - от четырех до шести часов", - объяснила собеседница агентства.

Поздний ужин замедляет метаболизм и нагружает поджелудочную ночью, уточнила Лебедева.