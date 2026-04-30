Рейтинг@Mail.ru
Диетолог назвала допустимую порцию шашлыка
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 30.04.2026 (обновлено: 09:13 30.04.2026)
Диетолог назвала допустимую порцию шашлыка

РИА Новости: врач посоветовала мужчинам не есть более 400 граммов шашлыка в день

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Шашлык. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диетолог Галина Лебедева рекомендует женщинам не более 250 граммов шашлыка в день, а мужчинам — не более 400 граммов.
  • Лучше употреблять праздничную пищу днем, а если праздник вечером, то есть не позднее, чем за три-четыре часа до сна.
  • Поздний ужин замедляет метаболизм и создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Женщинам рекомендуется не более 250 граммов шашлыка в день, мужчинам - не более 400 граммов, чтобы избежать перегрузки ЖКТ, рассказала РИА Новости диетолог санатория "Россия" - филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ - Галина Лебедева.
"Если на вашем праздничном столе есть шашлык, то в день рекомендуется не больше 200-250 граммов готового мяса для женщин, 350-400 граммов для мужчин, если есть закуски, салаты, овощи, зелень. Это 70-100 граммов чистого белка без перегрузки ЖКТ", - сказала агентству врач.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Руспродсоюз подсчитал стоимость шашлыка в 2026 году
28 апреля, 03:46
Лебедева отметила, что лучше употреблять праздничную пищу днем.
"Но если ваш праздник вечером, то есть надо не позднее, чем за три-четыре часа до сна: куриный шашлык переваривается три-3,5 часа, говяжий - до четырех часов, а самый популярный свиной - от четырех до шести часов", - объяснила собеседница агентства.
Поздний ужин замедляет метаболизм и нагружает поджелудочную ночью, уточнила Лебедева.
"Если не хотите лишнюю нагрузку на ваш организм, то не ешьте все блюда разом. Умеренность - это очень важно", - подчеркнула диетолог.
Приготовление шашлыков - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить и хранить шашлык ​
Вчера, 01:48
 
ОбществоРоссияПитаниеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала