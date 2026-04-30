Президент Румынии заявил, что страна готова к объединению с Молдавией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румыния готова к объединению с Молдавией, если жители республики выразят такое желание, заявил президент Румынии Никушор Дан.
- Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что проголосовала бы за присоединение к Румынии в случае проведения референдума.
- Согласно данным соцопроса, опубликованным в декабре 2025 года молдавским Институтом социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Румыния готова пройти через процесс объединения с Молдавией, если жители республики выразят подобное желание, заявил румынский президент Никушор Дан.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. На этой неделе в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
"Позиция Румынии, я полагаю, не изменилась со времен единогласного голосования парламента в 2018 году. Тогда было заявлено, что Румыния готова в любой момент, когда этого захотят граждане Республики Молдова", - заявил Дан журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление Санду.
Президент Румынии уточнил, что все зависит от "стремлений и демократических желаний граждан Республики Молдова", которые Бухарест уважает.
"Если будет большинство за этот проект, мы готовы", — подчеркнул он.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
26 апреля, 13:52