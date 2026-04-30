В Бурятии директору рудника, где погибли рабочие, предъявили обвинение

УЛАН-УДЭ, 30 апр - РИА Новости. Обвинение предъявлено директору рудника в Бурятии, где в результате схода лавины погибли рабочие, сообщил региональный СУСК РФ.

"Задержанному директору рудника в рамках уголовного дела о травмировании и гибели работников предприятия в результате схода лавины предъявлено обвинение", - говорится в сообщении СУСК.