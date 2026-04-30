В Бурятии директору рудника, где погибли рабочие, предъявили обвинение

УЛАН-УДЭ, 30 апр - РИА Новости. Обвинение предъявлено директору рудника в Бурятии, где в результате схода лавины погибли рабочие, сообщил региональный СУСК РФ.
Во вторник на золотодобывающем руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, где девять человек расчищали технологическую дорогу, произошел сход снежной массы. Шестеро погибли, трое сумели выбраться на поверхность. Возбуждено дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
"Задержанному директору рудника в рамках уголовного дела о травмировании и гибели работников предприятия в результате схода лавины предъявлено обвинение", - говорится в сообщении СУСК.