02:58 30.04.2026
Роструд разъяснил, кому в рабочее время можно принять душ

  • Роструд разъяснил, что принятие душа может входить в рабочее время отдельных категорий сотрудников.
  • Душ должен быть включен в рабочее время для тех, кому это предусмотрено требованиями охраны труда, например, для работников с вредными условиями труда.
  • Работодатель должен устанавливать правила внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и нормативными актами.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Принятие душа может входить в рабочее время отдельных категорий сотрудников, если это предусмотрено требованиями охраны труда и условиями, в которых работает человек, следует из разъяснений Роструда, которые изучило РИА Новости.
Согласно данным ведомства, в инструкции по охране труда для отдельных работников прямо предусмотрено, что после смены им необходимо принять душ: процедура считается частью их обязанностей и должна входить в рабочее время.
Соответствующие санитарные правила действуют для сотрудников, работающих, например, с вредными веществами, при высоких температурах или в сильно загрязненных местах, уточнил Роструд.
Правила внутреннего трудового распорядка компании работодатель должен устанавливать в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, заключило ведомство.
