В "Ростехе" разработали аккумуляторы, работающие даже при попадании пули

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало аккумуляторы, продолжающие работать даже при попадании в них пуль, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"При участии холдинга "РТ-Проектные технологии" госкорпорации " Ростех " разработаны импортозамещенные источники питания, которые не боятся не только арктических морозов и сильной вибрации, но и попадания пуль", - говорится в сообщении

Отмечается, что в конструкции батарей жидкий электролит, он впитан специальными стекловолоконным "губками", поэтому не вытекает даже при сквозных повреждениях корпуса.

Кроме того, за счет этого изделия можно устанавливать в любом положении, они бесперебойно работают при сильной тряске, характерной для движения гусеничных платформ по пересеченной местности. Ранее источники питания с такой технологией в военных целях в России не выпускались, добавили в госкорпорации.

Как рассказал заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров, слова которого приводит пресс-служба, с качеством источников питания напрямую связаны вопросы энергобезопасности и автономности войск. Он подчеркнул, что боевая и специальная техника должна запускаться в арктический мороз и не терять емкость в условиях перегрева бронекапсулы.

"Продуктовая линейка, созданная в кооперации с НПП "Импульс", доказала свою эффективность в ходе всесторонних испытаний в экстремальном диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов, при любой ориентации батарей во время монтажа и при самой сильной тряске, а также при пробитиях корпуса", - заявил Назаров.

Ресурс новинки, по его словам, измеряется десятилетием. Производственные мощности позволяют выпускать два миллиона единиц таких батарей ежегодно.