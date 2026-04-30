В "Ростехе" разработали аккумуляторы, работающие даже при попадании пули
08:20 30.04.2026
В "Ростехе" разработали аккумуляторы, работающие даже при попадании пули

Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предприятие "Ростеха" разработало аккумуляторы, которые продолжают работать даже при попадании в них пуль.
  • Они доказали свою эффективность в ходе испытаний в экстремальном диапазоне температур от −50 до +50 градусов, а также при сильной тряске.
  • Производственные мощности позволяют выпускать два миллиона единиц таких батарей ежегодно, и они уже применяются на объектах морской инфраструктуры.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало аккумуляторы, продолжающие работать даже при попадании в них пуль, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"При участии холдинга "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" разработаны импортозамещенные источники питания, которые не боятся не только арктических морозов и сильной вибрации, но и попадания пуль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в конструкции батарей жидкий электролит, он впитан специальными стекловолоконным "губками", поэтому не вытекает даже при сквозных повреждениях корпуса.
Кроме того, за счет этого изделия можно устанавливать в любом положении, они бесперебойно работают при сильной тряске, характерной для движения гусеничных платформ по пересеченной местности. Ранее источники питания с такой технологией в военных целях в России не выпускались, добавили в госкорпорации.
Как рассказал заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров, слова которого приводит пресс-служба, с качеством источников питания напрямую связаны вопросы энергобезопасности и автономности войск. Он подчеркнул, что боевая и специальная техника должна запускаться в арктический мороз и не терять емкость в условиях перегрева бронекапсулы.
"Продуктовая линейка, созданная в кооперации с НПП "Импульс", доказала свою эффективность в ходе всесторонних испытаний в экстремальном диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов, при любой ориентации батарей во время монтажа и при самой сильной тряске, а также при пробитиях корпуса", - заявил Назаров.
Ресурс новинки, по его словам, измеряется десятилетием. Производственные мощности позволяют выпускать два миллиона единиц таких батарей ежегодно.
Как рассказали в пресс-службе, главе батареи уже применяются на объектах морской инфраструктуры и в составе оборудования, поднадзорного Российскому морскому регистру судоходства. Решение имеет сертификат регистра, подтверждающий готовность к эксплуатации в жестких условиях флота.
