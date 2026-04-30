"Ростех" может построить систему эшелонированной обороны от БПЛА - РИА Новости, 30.04.2026
00:43 30.04.2026
"Ростех" может построить систему эшелонированной обороны от БПЛА

"Ростех" рассказал о возможности создания эшелонированной обороны объектов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Ростех" может построить систему эшелонированной обороны от беспилотников.
  • Антидроновые решения "Ростеха" ориентированы на крупные компании и корпорации, включая предприятия топливно-энергетического комплекса и компании с критической инфраструктурой.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Систему эшелонированной обороны от беспилотников важных объектов, в том числе предприятий топливно-энергетического комплекса, можно построить на базе выпускаемых "Ростехом" устройств и комплексов, сообщила заместитель директора НИИ "Вектор" (входит в "Ростех") Наталия Котляр.
"При наличии потребности от заказчиков, Корпорация способна построить такую эшелонированную систему только за счет собственных изделий, и управлять ими и интегрировать в единое информационное поле будет также наш программно-аппаратный комплекс", - сказала Котляр в интервью газете "Красная звезда".
"Ростех" разработал комплекс подавления дронов, не мешающий инфраструктуре
По ее словам, антидроновые решения Ростеха, работающие по принципу подавления беспилотников, ориентированы на крупные компании и корпорации.
"Например, это предприятия топливно-энергетического комплекса, транспортные компании с крупными логистическими хабами, оборонные предприятия, компании с критической инфраструктурой и прочие. Наши антидроновые технологии могут гибко подбираться под потребности каждого заказчика", - рассказала заместитель директора.
Она уточнила, что предприятия "Ростеха" производят полный набор комплексов и средств для организации эшелонированной системы защиты. В их числе - системы обнаружения, различные системы подавления, мощные системы РЭБ, зенитные ракетные комплексы, стрелковые комплексы поражения беспилотников и дроны-перехватчики.
"Ростех" успешно испытал технологию роя дронов
