"Ростех" может построить систему эшелонированной обороны от БПЛА

Антидроновые решения "Ростеха" ориентированы на крупные компании и корпорации, включая предприятия топливно-энергетического комплекса и компании с критической инфраструктурой.

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Систему эшелонированной обороны от беспилотников важных объектов, в том числе предприятий топливно-энергетического комплекса, можно построить на базе выпускаемых "Ростехом" устройств и комплексов, сообщила заместитель директора НИИ "Вектор" (входит в "Ростех") Наталия Котляр.

"При наличии потребности от заказчиков, Корпорация способна построить такую эшелонированную систему только за счет собственных изделий, и управлять ими и интегрировать в единое информационное поле будет также наш программно-аппаратный комплекс", - сказала Котляр в интервью газете "Красная звезда"

По ее словам, антидроновые решения Ростеха , работающие по принципу подавления беспилотников, ориентированы на крупные компании и корпорации.

"Например, это предприятия топливно-энергетического комплекса, транспортные компании с крупными логистическими хабами, оборонные предприятия, компании с критической инфраструктурой и прочие. Наши антидроновые технологии могут гибко подбираться под потребности каждого заказчика", - рассказала заместитель директора.