Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 30.04.2026

Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, ужесточающие требования к вейпам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий на улице в Москве
Прохожий на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Прохожий на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, ужесточающие требования к техническим характеристикам и правилам продажи электронных сигарет и вейпов в России.
  • Согласно новому ГОСТу, максимальный объем картриджей с жидкостью для курения составляет 2 миллилитра, а срок годности жидкости — не более двух лет.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, ужесточающие требования к техническим характеристикам и правилам продажи в России электронных сигарет и вейпов, сообщило ведомство.
"Утверждены изменения в ГОСТ Р 58109-2018 "Жидкости для электронных систем доставки никотина", которые существенно ужесточают требования к продукции, ее характеристикам, оформлению и обращению на рынке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения инициированы и разработаны при участии комитета Госдумы по молодежной политике.
Так, согласно новому ГОСТу, максимальный объем картриджей с жидкостью для курения составляет 2 миллилитра, объем жидкости в одноразовых устройствах для курения - до 10 миллилитров, а флаконов для заправки - до 30 миллилитров.
Срок годности жидкости составляет не более двух лет. Помимо этого, запрещены дополнительные функции курительных устройств, такие как игры, связь и мультимедиа.
Кроме того, в оформлении таких товаров теперь нельзя использовать формы и изображения, ассоциирующиеся с едой, игрушками, людьми, животными или персонажами.
При этом предупреждающие надписи должны занимать не менее 30% упаковки. Уточняется, что для никотинсодержащей продукции это надпись "Никотин вызывает зависимость", а для безникотиновой - "Данный продукт может нанести вред Вашему здоровью".
Также уточняются методы испытаний, включая новый подход к определению объема жидкости.
ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала