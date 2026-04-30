Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, ужесточающие требования к вейпам

Краткий пересказ от РИА ИИ Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, ужесточающие требования к техническим характеристикам и правилам продажи электронных сигарет и вейпов в России.

Согласно новому ГОСТу, максимальный объем картриджей с жидкостью для курения составляет 2 миллилитра, а срок годности жидкости — не более двух лет.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, ужесточающие требования к техническим характеристикам и правилам продажи в России электронных сигарет и вейпов, сообщило ведомство.

"Утверждены изменения в ГОСТ Р 58109-2018 "Жидкости для электронных систем доставки никотина", которые существенно ужесточают требования к продукции, ее характеристикам, оформлению и обращению на рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения инициированы и разработаны при участии комитета Госдумы по молодежной политике.

Так, согласно новому ГОСТу, максимальный объем картриджей с жидкостью для курения составляет 2 миллилитра, объем жидкости в одноразовых устройствах для курения - до 10 миллилитров, а флаконов для заправки - до 30 миллилитров.

Срок годности жидкости составляет не более двух лет. Помимо этого, запрещены дополнительные функции курительных устройств, такие как игры, связь и мультимедиа.

Кроме того, в оформлении таких товаров теперь нельзя использовать формы и изображения, ассоциирующиеся с едой, игрушками, людьми, животными или персонажами.

При этом предупреждающие надписи должны занимать не менее 30% упаковки. Уточняется, что для никотинсодержащей продукции это надпись "Никотин вызывает зависимость", а для безникотиновой - "Данный продукт может нанести вред Вашему здоровью".