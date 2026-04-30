За Туапсе: Россия красиво увела из-под носа врага 200 миллиардов долларов

Очевидно, что наши враги в европейских столицах приняли решение руками Киева не дать России возможности снять густой слой сливок с мирового нефтегазового рынка, где цены бьют рекорды на фоне ближневосточного кризиса. У самих нет денег — и русским не дадим заработать!

Пример — атаки по нефтяным базам, НПЗ, портовой инфраструктуре и так далее, как, например, произошло в Туапсе. Руководство нашей страны принимает все необходимые усилия, чтобы нивелировать данную угрозу, и наш нефтегазовый экспорт продолжает динамично работать и приносить в бюджет серьезные дополнительные средства.

Но есть направление российского экспорта, которое парадоксальным образом выиграло от катастрофической нестабильности на мировом энергетическом рынке в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — выиграло всухую.

Речь идет об атомной энергетике.

"Росатом" только что сообщил о запуске первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш, при котором проводится "зарядка" реактора, и теперь запланирован финальный пуск уже с отдачей электричества в энергосеть страны.

Важность и символичность запуска энергоблока состоит в том, что это вообще первая АЭС в Бангладеш и теперь страна благодаря России получает доступ в узкий круг государств, обладающих атомной энергетикой как одной из базовых национальных компетенций, а мы приобретаем долгосрочный источник дохода и отличную рекламу российских АЭС во всем регионе (жизненный цикл АЭС составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20).

Помимо АЭС "Руппур", до конца 2026 года Россия планирует запустить за рубежом еще три энергоблока: седьмой блок АЭС "Тяньвань" и третий блок АЭС "Сюйдапу" в Китае, а также энергоблок на АЭС "Аккую" в Турции.

Потенциальные клиенты России следили за проектом "Аккую" очень внимательно, потому что завершающий этап пришелся на пик западных санкций и заказчики хотели посмотреть, как русские выкрутятся. Например, турки выбрали для одной из систем немецкую компанию Siemens, которая в один прекрасный момент просто отказалась поставлять уже оплаченное оборудование. По словам представителей "Росатома", импортозамещение шло "с колес", но европейцам нас подставить не удалось.

Важность проекта "Аккую" заключается также в том, что мы на нем обкатываем новую финансово-производственную схему "строй — владей — управляй", где инвестором, подрядчиком строительства, управляющим и владельцем АЭС является "Росатом", что в денежном отношении значительно выгоднее, чем традиционные схемы.

Мало того, Турция рассчитывает к 2050 году довести атомную генерацию до 20 гигаватт, для чего в каждом ключевом регионе страны планируется построить крупную АЭС, и Россия является в этих планах органичным участником. Понятно, что получить в итоге свою собственную сеть АЭС в Турции — крайне выгодно (как в экономическом, так и в политическом разрезе).

Всего по состоянию на сентябрь прошлого года в разных стадиях готовности находилось 30 российских энергоблоков для АЭС в России и за рубежом. А чем дальше, тем будет больше — вернее, значительно больше.

На днях информагентство Associated Press вышло с огромным материалом, посвященным "глобальному возрождению" атомной энергетики, значительный импульс которому придал конфликт на Ближнем Востоке. Агентство процитировало исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, который заявил, что "атомная энергетика возвращается", и предсказал, что "нынешний кризис полностью изменит мировую энергетическую систему, подобно тому как это случилось в 1970-е годы".

На стремительный (и долгосрочный) рост спроса на атомную энергогенерацию повлияли два момента. Во-первых, при любом исходе ситуации с Ормузским проливом на руках у импортеров нефти и газа теперь навсегда останется постоянная геополитическая премия в цене, а для мировой экономики — возросшие риски рецессии. Простыми словами: из этого региона дешевой и гарантированной углеводородной энергии не будет. Во-вторых, все без исключения экспертные организации ожидают устойчивый рост спроса в мире на электроэнергию. МЭА, например, прогнозирует среднегодовой рост глобального спроса на электроэнергию на уровне 3,6 процента, что примерно на 50 процентов быстрее, чем средний темп роста за предыдущие десять лет, а аналитическое агентство Rystad Energy ждет рост мирового спроса на электроэнергию к 2035 году на 37 процентов.

И тут на сцену красиво выходит "Росатом" с надежной и дешевой энергией. Надежно — потому что ничего не зависит от перекрытия проливов, заливов, озер и ручьев. Дешево — потому что по сравнению с энергогенерацией из углеводородов, где в цене киловатта стоимость сырья занимает 60-80 процентов, в атомном киловатте стоимость сырья — не более пяти процентов.

Именно поэтому сейчас идет чрезвычайно активная работа с Узбекистаном, Казахстаном, Мьянмой, Индонезией, Эфиопией и другими странами, а портфель заказов России в сфере атомной энергетики составляет порядка 200 миллиардов долларов, которым будет гораздо лучше у нас, чем у западных конкурентов.

Специалисты называют атомную электроэнергию "новой нефтью", поэтому не будет сюрпризом, если скоро нас будут дразнить "бензоколонкой в квадрате".