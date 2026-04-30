Посольство: Россия учитывает попадание оружия Нидерландов к боевикам РДК* - РИА Новости, 30.04.2026
08:36 30.04.2026 (обновлено: 08:37 30.04.2026)
Посольство: Россия учитывает попадание оружия Нидерландов в руки боевиков РДК

Посольство Российской Федерации в Нидерландах. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва учитывает при своем военно-политическом планировании попадание оружия производства Нидерландов в руки боевиков "Русского добровольческого корпуса"* на Украине, заявили в российском посольстве в Нидерландах.
  • Ранее в интернете появились видеоролики, в которых утверждается, что боевики РДК* пользуются нидерландскими штурмовыми винтовками C7NL.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва учитывает при своем военно-политическом планировании попадание оружия производства Нидерландов в руки воюющих на Украине боевиков "Русского добровольческого корпуса"*, заявили РИА Новости в российском посольстве в Нидерландах.
Ранее в интернете появились видеоролики, в которых утверждается, что боевики РДК* пользуются нидерландскими штурмовыми винтовками C7NL. Кабмин Нидерландов опубликовал, а затем удалил список своих ответов на депутатский запрос о возможном использовании этого оружия террористами. В Гааге заявили, что не могут подтвердить эту информацию из-за "сложности проведения проверок в условиях боевых действий".
"Эти факты, конечно, учитываются Россией при военно-политическом планировании", - сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Нидерландах.
* запрещенная в РФ террористическая организация
