Россия рассматривает ДНЯО как опорный инструмент, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Россия продолжает рассматривать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как опорный международно-правовой инструмент в сфере нераспространения и международной безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"По-прежнему рассматриваем ДНЯО как опорный международно-правовой инструмент в сфере нераспространения и международной безопасности. Видим задачу мероприятия в том, чтобы подтвердить приверженность всех стран "букве и духу" Договора, попытаться найти пути его укрепления", - сказал дипломат.
Обзорная конференция ДНЯО продлится до 22 мая. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.