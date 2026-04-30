Россия рассматривает ДНЯО как опорный инструмент, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Россия продолжает рассматривать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как опорный международно-правовой инструмент в сфере нераспространения и международной безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В понедельник в Нью-Йорке открылась Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Гатилов отметил, что "при всех негативных тенденциях" российская делегация настроена на конструктивную работу в ходе конференции.

"По-прежнему рассматриваем ДНЯО как опорный международно-правовой инструмент в сфере нераспространения и международной безопасности. Видим задачу мероприятия в том, чтобы подтвердить приверженность всех стран "букве и духу" Договора, попытаться найти пути его укрепления", - сказал дипломат.

Обзорная конференция ДНЯО продлится до 22 мая. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.