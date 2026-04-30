Экс-менеджеры "Роснано" не признали вину в злоупотреблении полномочиями

Следствие утверждает, что в 2017 году трое топ-менеджеров реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы приукрасить отчетность и привлечь дополнительное финансирование.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бывшие топ-менеджеры управляющей компании "Роснано" не признали вину в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 52 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.

Сегодня суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. На скамье подсудимых бывший заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительный директор Борис Подольский, его заместитель - директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона " Роснано " Марина Касенкова и управляющий директор по финансам Артур Галстян. Все они содержатся в СИЗО с конца января 2025 года.

"Нет, вину не признаю. Я просто выполняла свои служебные, должностные обязанности, делала это добросовестно и по поручению руководства вплоть до моего задержания, никогда никаких нареканий я не имела. Я не была наделена соответствующими должностными полномочиями, поэтому не могла ими злоупотребить. Полное непонимание – как могли мои действия быть связаны с каким-либо ущербом, не говоря даже об астрономических суммах", - заявила суду Касенкова.

Похожую позицию выразили и другие фигуранты. По словам обвиняемых, в их действиях отсутствует состав преступления.

Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров УК "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы приукрасить отчетность.

Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано" и величине активов. В материалах дела указывается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате государству пришлось выделить корпорации 52 миллиарда рублей субсидий.

При этом, как стало известно из озвученного в суде обвинения, руководило организованной группой некое неустановленное лицо, которое распределяло преступные роли между сотрудниками.