Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 30.04.2026
РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции РФ

РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции России

© РИА НовостиЛоготип "РИА Новости"
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости
Логотип "РИА Новости". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РИА Новости стало победителем в номинации «Лидер по публикациям информации об органической продукции».
  • В категории «Будущее на полке: лучшая студенческая бизнес-модель развития производства органической продукции» победил Белгородский государственный аграрный университет имени Василия Яковлевича Горина.
  • Торжественное награждение победителей пятого Национального органического конкурса состоится в мае 2026 года.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Комиссия Национального органического конкурса определила лауреатов премии за достижения в развитии российской органической продукции, РИА Новости стало победителем в номинации "Лидер по публикациям информации об органической продукции", сообщило Роскачество.
"Конкурсная комиссия V юбилейного Национального органического конкурса утвердила победителей среди регионов страны, СМИ, торговых сетей и производителей органической продукции... Подноминация "Лидер по публикациям информации об органической продукции среди зарегистрированных СМИ" - РИА "Новости", - говорится в сообщении.
В Роскачестве также отметили, что в категории "Будущее на полке: лучшая студенческая бизнес-модель развития производства органической продукции" победил Белгородский государственный аграрный университет имени Василия Яковлевича Горина.
Торжественное награждение победителей пятого Национального органического конкурса состоится в мае 2026 года в рамках третьего Всероссийского форума тружеников села.
РоскачествоОбществоРИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала