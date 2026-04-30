"Школа экспорта" рассказала о новых вызовах в подготовке кадров для ВЭД

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральный тренер "Школы экспорта" Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, ВЭБ. РФ) Елена Герчикова приняла участие в мероприятиях Первого Петербургского экспортного форума: в рамках мероприятия были затронули темы существующих кадровых вызовов, наиболее востребованных внешнеторговых профессий.
"В рамках мастер-сессии "Искусственный интеллект в экспортной сделке" состоялось обсуждение вопросов об использовании ИИ-инструментов при поиске партнеров, анализе контрактов и прогнозе спроса, а также оптимизации цен и организации логистики. Кроме того, были освещены наиболее волнующие участников сессии вопросы – может ли ИИ найти покупателя, насколько поддается автоматизации процесс подготовки документов, можно ли доверить нейросети финансовые вопросы, и существуют ли табу в использовании подобных технологий в международной торговле", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
В ходе круглого стола "Кадры для ВЭД" спикеры затронули темы существующих кадровых вызовов, наиболее востребованных внешнеторговых профессий и вопросов подготовки качественных специалистов.
"Международная торговля – это сложнейший комплекс национального масштаба, в котором, помимо непосредственно бизнеса, занято множество смежных сфер и отраслей. Петербургский экспортный форум собрал профессионалов из всех этих сфер, "ядро" развития российского экспорта, и мы очень рады, что в рамках мероприятий Школы коллегам удалось обсудить наиболее важные вопросы и укрепить межорганизационное взаимодействие. Это позволит значительно ускорить работу над масштабными инициативами, которые облегчат бизнесу жизнь", – отметила Герчикова.
Петербургский экспортный форум организован Санкт-Петербургским центром поддержки экспорта вместе с Центром развития промышленности Ленинградской области и нацелен на помощь российским компаниям в выходе на международные рынки. Форум стал полезной площадкой как для опытных экспортеров, так и для начинающих предпринимателей, заинтересованных в продвижении своей продукции за рубежом.
