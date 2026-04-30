Креативные индустрии Северного Кавказа становятся точкой роста экспорта

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Креативные индустрии Северного Кавказа становятся новой точкой роста экспорта: они уверенно набирают обороты и становятся заметной частью экономики, отмечает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"На деловом завтраке "Креативная экономика Кавказа: новые точки роста" на площадке III Кавказского инвестиционного форума состоялось обсуждение роли креативной экономики в развитии Северного Кавказа и сохранении культурного наследия", - говорится в пресс-релизе центра.

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака, доля креативной экономики в валовом региональном продукте СКФО составляет 2,1%. При этом туристический поток спикер назвал ключевым катализатором развития: вокруг него уже выстраивается целый спектр смежных отраслей – от народных промыслов и гастрономии до кинопроизводства.

Участники также обозначили ключевые задачи дальнейшего развития креативной экономики в округе. Среди них – рост доли СКФО в креативной экономике России, формирование полного институционального цикла в каждом субъекте округа, выход на международные рынки через маркетплейсы, а также создание специальных финансовых продуктов для креативного бизнеса.

"Сегодня креативные отрасли в России уверенно набирают обороты и становятся заметной частью новой экономики. Региональные бренды, ремесленные производства, дизайнерские проекты и культурные инициативы все активнее представляют свои работы на зарубежных рынках. Задача Российского экспортного центра – помочь таким компаниям пройти путь от сильной идеи и локальной идентичности до узнаваемости за рубежом и возможной экспортной поставки", – сообщил управляющий директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Дмитрий Старовойтов.

О поддержке со стороны РЭЦ в своем выступлении рассказал директор Кубачинского художественного комбината, потомственный ювелир Мурад Гаджияхьяев.

"Для предприятий, которые работают с наследием и одновременно создают современный конкурентоспособный продукт, поддержка РЭЦ имеет практическое значение. Мы видим перспективы развития кубачинского серебра на внешних рынках и в будущем рассматриваем выход на экспорт, в том числе в страны Персидского залива. Для такого движения особенно важны сопровождение, экспертиза и инфраструктура поддержки", – подчеркнул Мурад Гаджияхьяев.

РЭЦ отмечает, что развитие креативных индустрий открывает дополнительные возможности для несырьевого неэнергетического экспорта. Поддержка компаний этого сектора позволяет масштабировать локальные творческие продукты, усиливать международную узнаваемость российских регионов и превращать культурное наследие в устойчивую бизнес-модель, востребованную на зарубежных рынках.