РЭЦ выступил организатором акции "Послание Победителя" в парке "Патриот"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Торжественная акция "Послание Победителя: Связь поколений 1945–2045" состоялась на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ, ее организатором выступил Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

Мероприятие было приурочено к годовщине взятия Берлина и водружения Знамени Победы над Рейхстагом

Главной целью мероприятия являлось сохранение исторической преемственности и укрепление чувства гордости за героическое прошлое Отечества у современного поколения. Центральным событием акции стало торжественная закладка "Капсулы памяти", инициированная Молодежным советом Российского экспортного центра. В капсулу помещено послание ветерана Великой Отечественной войны, который в год 80-летия Победы отметил свой 100-летний юбилей. Это интервью призвано передать бесценный личный опыт участника событий тем, кто будет определять будущее страны через десятилетия, вскрытие капсулы запланировано на 2045 год – день 100-летия Великой Победы.

В мероприятии приняли участие руководство Правительства России, Министерства обороны РФ, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, представители Общественного совета при Минобороны, ветеранских объединений, курсанты центра "Авангард" и военнослужащие Московского военного округа.

"Важно, чтобы молодые люди знали правду об истории тех лет, чувствовали живую, личную связь с победителями, чтобы герои не оставались безымянными, чтобы семейная история становилась частью истории страны. Именно поэтому нужны формы такого живого участия: запись воспоминаний, сохранение семейных альбомов, писем, школьные проекты, волонтёрская работа, помощь ветеранам, городские мемориальные инициативы – это и есть то, что нас объединяет и позволяет сохранять историческую преемственность. 2045 год совсем близко, но он не возникнет сам по себе из ниоткуда", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Важно, чтобы у людей и в 2045 году сохранялось внутреннее понимание, почему 9 мая 1945 года остаётся нравственной точкой опоры для нашего государства, для общества, для семьи, для каждого из нас. Память о победе – это не только наш долг перед прошлым, это наша общая ответственность перед будущим. Поэтому будем бережно хранить народную память, поддерживать семейные истории, будем говорить с молодёжью честно, содержательно. И тогда то послание победителей, те три капсулы памяти, которые сегодня будут заложены, действительно останутся в памяти. Дорогие друзья, хочу всех поздравить с Днём Победы!", – добавил он.

Заместитель министра обороны РФ, генерал армии Виктор Горемыкин отметил, что очень важно сохранить для потомков подлинные свидетельства непосредственных участников тех значимых исторических событий. "Предлагаем максимально расширить акцию "Послание Победителей: Связь поколений", собрать как можно больше бесценных воспоминаний и уникальных наставлений для будущих поколений от всех ныне живущих фронтовиков. Необходимо разместить их не только здесь, на "Дороге Памяти", но и в экспозициях музейных комплексов во всех уголках нашей страны", – сказал заместитель главы российского военного ведомства.

"Великая Победа ковалась не только на полях сражений, но и в тылу, через беспрецедентную мобилизацию экономики, обеспечивавшую фронт всем необходимым для разгрома врага. Сегодня, укрепляя экономический суверенитет и продвигая отечественные достижения на мировые рынки, мы продолжаем дело поколения победителей, понимая, что за каждым экспортным контрактом и технологическим прорывом стоит мощь и авторитет нашего государства. Наша акция позволяет почувствовать личную ответственность за сохранение этого наследия: быть созидателем сегодня - значит быть достойным наследником героев 1945 года, подтверждая силу России не только в памяти, но и в реальных делах на благо Отечества", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

"Акция "Послание победителя" - это напоминание, что Победа 1945 года была завоевана колоссальным напряжением всех сил народа: героизмом простых солдат и самоотверженностью тех, кто трудился у станков. Исторический опыт нас учит: только объединившись, сплотившись, мы сможем выстоять и победить. Сегодня эстафету памяти принимают современные предприниматели: развивая высокотехнологичные производства, выводя российские товары на мировые рынки, они укрепляют экономический суверенитет страны и усиливают её позиции в мире. РЭЦ и группа ВЭБ.РФ гордятся тем, что помогают таким проектам", – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Важной частью программы стала церемония присвоения региональным отделениям ВВПОД "ЮНАРМИЯ" имен Героев Отечества, в ходе которой отделения Вологодской области, Республики Дагестан и Забайкальского края получили почетные наименования.

В рамках торжественной части прошли возложение цветов к скульптурной композиции "Матерям победителей" и развертывание на площади Музейно-храмового комплекса масштабной копии Знамени Победы размером 10*20 метров. Культурно-образовательная программа для юнармейцев и курсантов продолжилась историческим квестом "Подвиг народа" в музее "Дорога Памяти". Сопровождение акции обеспечивалось ротой Почетного караула и военным оркестром, а торжественную атмосферу создавали выступления ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова и коллектива Московского военного округа.